Daha temiz Marmara için Bursa kıyılarından seferberlik

Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak adına altyapı ve çevre projelerine öncelik veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikleri de hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Dünya Çevre Günü ve Haftası’nın bir parçası olan 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde, Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda Marmara’ya kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Marmara’ya kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kıyı temizliği etkinliği Bursa’da da Karacabey, Mudanya, Gemlik ve İznik’te kıyı bandında, gönüllüler tarafından gerçekleştirildi.

Sahildeki atıklar toplanarak, farkındalık oluşturuldu.

Bu yıl mavi bayrak almaya hak kazanan Karacabey’in Kurşunlu Halk Plajı’nda da küçük çevreciler, temizlik etkinliğinde gönüllü olarak görev aldı.

Ellerine çöp torbalarını alan küçük çevreciler, sahilde buldukları atıkları özenle toplayıp, ‘sahillerimizi temiz tutalım’ mesajı verdi.