Dağdere’de trafo arızası giderildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesinde arızalanan trafoya kısa sürede müdahale ederek mahalleyi susuz bırakmadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesinde arızalanan trafoya kısa sürede müdahalede bulunuldu. Mahalleye içme suyu temin eden sondaj kuyusuna elektrik veren trafo yenilenerek Dağdere Mahallesi susuz bırakılmadı. Yürütülen yerinde müdahaleler ile ilgili konuşan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda içme suyu tesisleri ve depolarına enerji veren trafolarımızda da arızalara anında müdahale ederek mahallelerimizi susuz bırakmamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.