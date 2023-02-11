DAĞDER depremzedeler için tek yürek oldu

DAĞDER, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan deprem afetinden etkilenen bölgelere yardımda bulunmak için kolları sıvadı.BURSA (İGFA)- Bursa’da dağ yöresinin çatı kuruluşlarından Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), Dağ Yöresi Köy Derneklerinin de katkılarıyla deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere içerisinde halı, yorgan, yeme-içme, battaniye, inşaat malzemeleri, ısıtıcı, çocuk bezi veya kışlık kıyafetleri, teneke konserve gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kampanyası başlattı.

Dağ Yöresi Köy Derneklerinin ve Dağ Yöresinde yaşayan vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada kısa zamanda çok sayıda yardım kolisi toplandı.

Yapılan çağrıya kulak veren ve belirlenen ihtiyaç listesindeki ürünleri toplama bölgesine getiren DAĞDER Yönetim Kurulu üyeleri ve Köy Dernekleri üyeleri toplanan yardım kolilerini Soğanlı Pazaryeri'nde bekleyen yardım tırına el birliğiyle yükleyerek deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde uğurladı.

DAĞDER Genel Başkanı Yaşar TÜRK, el birliğiyle topladıkları yardım kolililerinin deprem bölgelerindeki vatandaşlara tez zamanda ulaşacağına inandıklarını vurgulayarak; “Deprem bölgesindeki felaketi yaşayan insanlarımızın canına can katmak için ellerindeki tüm imkanları seferber eden Köy Derneklerimiz ve hemşerilerimiz sayesinde topladığımız yardımları bölgeye ulaştırmak üzere gönderdik. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanlarımıza umut eli olacak her türlü yardım için milletçe ortaya koyduğumuz sinerji bir kez daha nasıl güçlü bir millet olduğumuzu gösteriyor. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemiz gerekiyor. Hiçbir şey yardımlaşmamızın önüne geçmemelidir.

DAĞDER olarak yardım kolilerin toplanmasına katkı sağlayan tüm hemşehrimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yardımlarımızın, tez zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacağını ümit ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa, memleket sevdasına yapmaya hazırız. Depremde yaşamının yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.