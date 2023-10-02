Dağcılardan Mereto tırmanışı

Batman'ın Sason ilçesinde Sason Kaymakamlığınca, valilik ve belediyenin de desteğiyle düzenlenen "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" kapsamında Mereto Dağına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.BATMAN (İGFA) - 5 ilden 37 dağcı ile beraber zirve tırmanışı yaptıklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin, bu kapsamda Türkiye Dağcılık federasyonu’nun göndermiş olduğu Mereto zirve tabelasını zirveye başarılı bir şekilde yerleştirdiklerini söyledi.

Zirveye tırmanış yapan dağcılar zirvede çeşitli etkinlikler yaptıktan sonra ilçe merkezine dönüş yaptı