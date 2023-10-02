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Dağcılardan Mereto tırmanışı
GÜNDEM 02.10.2023, 09:11
Batman'ın Sason ilçesinde Sason Kaymakamlığınca, valilik ve belediyenin de desteğiyle düzenlenen "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" kapsamında Mereto Dağına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.BATMAN (İGFA) - 5 ilden 37 dağcı ile beraber zirve tırmanışı yaptıklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin, bu kapsamda Türkiye Dağcılık federasyonu’nun göndermiş olduğu Mereto zirve tabelasını zirveye başarılı bir şekilde yerleştirdiklerini söyledi.
Zirveye tırmanış yapan dağcılar zirvede çeşitli etkinlikler yaptıktan sonra ilçe merkezine dönüş yaptı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Erzurumspor
|7
|9
|10. Şanlıurfaspor
|7
|9
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Nottingham Forest
|7
|8
|12. Fulham
|6
|8
|13. Brentford
|7
|7
|14. Wolves
|7
|7
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Sevilla
|7
|7
|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3
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