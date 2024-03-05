D-100 üzerindeki üstgeçitte imalatlar yapılıyor

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 üzerindeki üstgeçitte aydınlatma direk montajı ve asansör kulesi yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, D-100 üstgeçidinde aydınlatma direkleri montajı ve asansör kuleleri tadilat imalatları yapılıyor. TEM Otoyolu köprüsü Ankara istikametinde ise kırım, kazı ve hafriyat imalatları devam ediyor. Proje kapsamında Vatan Caddesi’nde ise kaldırım parke ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.