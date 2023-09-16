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D-100 Karayolunda kaza aracını terkedip kaçtı
GÜNDEM 16.09.2023, 07:59
Düzce'de D-100 Karayolu Kervan Mevkii İstanbul istikametinde direksiyon hakimiyekini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü orta refüje çarparak durabildi. Sefer DEMİR/ HaberÖzelTV (DÜZCE İGFA)
Mehmet.Ç idaresindeki 81 KJ 783 plakalı hafif ticari araç Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan 81 KJ 783 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durabildi.
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