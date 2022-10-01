ÇYDD Huysuz Virjin'i unutmadı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Huysuz Virjin karakteriyle akıllarımıza kazınan usta tiyatrocu, komedyen ve sunucu Seyfi Dursunoğlu’nun doğum gününde, mezarı başında anma töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleşen törende, ÇYDD’nin değerli bağışçılarından; Cumhuriyet değerlerine ve çağdaş yaşam ideallerine olan sarsılmaz inancıyla daima örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu anıldı.

Törende değerli sanatçının yiğeni Güliz Dursunoğlu ve yengesi İsmet Dursunoğlu, yakınları Şakir Eroğlu, Mehmet Pekerkan, Yıldız Beyazıt, Gülşen İşeri, Ümit Yazıcı ile birlikte ÇYDD Genel Başkan Yardımcıları Lale Pilatin ve Sedat Durna, ÇYDD Genel Saymanı Nilgün Polat Gevrek, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Garip Başakçi, Deniz Bayraktar ve Hatice Güçlür İnanç katıldı. Aynı zamanda Çağdaş Yaşam üyeleri, gönüllüleri ve öğrencileri de yer aldı.

Her yıl, ÇYDD tarafından usta sanatçının doğum gününde gerçekleştirilecek anma töreninde konuşan Güliz Dursunoğlu, “Amcam Seyfi Dursunoğlu çok çağdaş, Atatürkçü biriydi. Bu nedenle geleceğe çağdaş bireyler yön versin diye tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışladı. Ama onun arzusunu, hayallerini gerçekleştiremedik; isteklerini yerine getiremedik. Onun üzüntüsü içindeyiz. Amcamın ruhu şad olsun. Her zaman yaşasın, yaşatalım.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Seyfi Dursunoğlu’nun yeğeni Gülriz Durusnoğlu ardından konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Seyfi Dursunoğlu’nun 33 yıldır sürdürdükleri çağdaşlık yolcuğunda her zaman yanlarında olduğunu belirtti. ÇYDD’nin değerli bağışçılarından Seyfi Dursunoğlu’nun derneğe bıraktığı mirastan dolayı onurlu, gururlu ve büyük bir sorumluluk duygusu içinde olduklarını söylen Pilatin, “Ülkemizin çok değerli sanatçılarından biri olan Seyfi Dursunoğlu, derneğimizin desteğiyle binlerce çağdaş genç yetişsin diye mal varlığının bir bölümünü bize bağışladı. Biz de mirasla ilgili devam eden hukuk süreci tamamlandıktan sonra onun isteği doğrultusunda, gereğini yapacağız. Bugün, burada; Seyfi Dursunoğlu’nun doğum gününde, bizlere bıraktığı mirası ona yakışır projeler için kullanacağımızı yineliyoruz. Seyfi Dursunoğlu adı Çağdaş Yaşam’ın gençlerinde yaşayacak.” dedi.

Daha sonra dava sürecine ilişkin açıklama yapan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna “Şu anda vasiyetnamenin iptali davasında bir karar henüz çıkmadı, terekenin tespiti ve yönetilmesi için açmış olduğumuz davada mahkeme tereke için bir hukukçu görevlendirdi, evin bakımı ve yönetimi ile bu hukukçu tereke idare memuru ilgileniyor. Vasiyetnamenin açılıp okunması için açmış olduğumuz davamız ise kesin olarak karara bağlandı. Bizim için en belirleyici dava olan vasiyetnamenin iptali davasının karara çıkmasını ve kesinleşmesini bekliyoruz, hukukçularımız titizlikle takip ediyor.” dedi. Seyfi Dursunoğlu’nu hep saygı ve şükranla anmaya devam edeceklerini belirten Durna, “Hayatı boyunca çalışarak kendi emeğiyle elde ettiği mal varlığını derneğimize bırakması bizim için umut kaynağıdır, gurur vericidir. Çünkü Seyfi Bey’in aramızdan ayrılışından sonra derneğimize yapılan vasiyet bağışlarının arttığını görmekteyiz. Onun bu hareketi binlerce gencimize umut oldu. Seyfi Bey gerçekten çok özel bir insandı, ışıklar içinde uyusun.” şeklinde konuştu.

Ayrıca törende usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu için lokma döküldü.