Son Dakika
ÇYDD'den Ahmet Taner Kışlalı anısına burs
GÜNDEM 21.10.2023, 15:34
ÇYDD Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Anısına Yüksek Lisans ve Doktora Bursu verme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - ÇYDD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulu, aydınlanma bilgesi ve derneğimizin fikir kuramcılarından Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI’yı hain bir saldırıda kaybedişimizin 24. yılında “Ahmet Taner Kışlalı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu” verme kararı almıştır.
Siyasal bilgiler ve iletişim fakültelerinin anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere verilecek bursumuzun başvurularını, önümüzdeki günlerde almaya başlayacağız.
Bilim insanı, eğitimci, siyasetçi, aydın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı, aramızdan ayrılışının 24. yılında saygıyla anıyoruz."
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|9
|14
|7. Kayserispor
|9
|13
|8. Trabzonspor
|8
|12
|9. Kasımpasa
|8
|12
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Bandırmaspor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|9
|12
|10. Erzurumspor
|9
|11
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|9
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|9
|18
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Everton
|9
|8
|15. Wolves
|8
|8
|16. Brentford
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Las Palmas
|9
|11
|12. Getafe
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü