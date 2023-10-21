ÇYDD'den Ahmet Taner Kışlalı anısına burs

ÇYDD Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Anısına Yüksek Lisans ve Doktora Bursu verme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - ÇYDD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulu, aydınlanma bilgesi ve derneğimizin fikir kuramcılarından Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI’yı hain bir saldırıda kaybedişimizin 24. yılında “Ahmet Taner Kışlalı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu” verme kararı almıştır.

Siyasal bilgiler ve iletişim fakültelerinin anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere verilecek bursumuzun başvurularını, önümüzdeki günlerde almaya başlayacağız.

Bilim insanı, eğitimci, siyasetçi, aydın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı, aramızdan ayrılışının 24. yılında saygıyla anıyoruz."