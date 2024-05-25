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CW Enerji’den fuar çıkarması

14-15 Mayıs tarihleri arasında Teksas Houston George R Brown Convention Center’da yerini alarak son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergileyen CW Enerji, 15-17 Mayıs tarihleri arasında da 17 Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı'na katılım sağladı

GÜNDEM 25.05.2024, 11:28
CW Enerji’den fuar çıkarması

14-15 Mayıs tarihleri arasında Teksas Houston George R. Brown Convention Center’da yerini alarak son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergileyen CW Enerji, 15-17 Mayıs tarihleri arasında da 17. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı'na katılım sağladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde birbiri ardına düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ediyor.

14-15 Mayıs tarihleri arasında Teksas Houston George R. Brown Convention Center’da yerini alarak son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergileyen CW Enerji, 15-17 Mayıs tarihleri arasında da 17. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı'na katılım sağladı.

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerini katılımcılarla bir araya getirdiklerini söyledi. Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde sektörleri ile ilgili olan etkinliklerde aktif olarak yer almaya özen gösterdiklerini ifade eden Sarvan, “Bu doğrultuda fuarları yakından takip ediyoruz. Fuarlarda hem sektördeki gelişmeleri yakından görüyoruz hem de ürünlerimizi katılımcılara tanıtma imkanı buluyoruz. Fuarlara en iyi şekilde hazırlanarak uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte ziyaretçilerimize ürünlerimizi detaylı bir şekilde anlatıyoruz” dedi.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİK

Her fuarda olduğu gibi bu fuarlarda da mevcut ve potansiyel müşterileri ile çeşitli görüşmeler yapma şansı yakaladıklarını ifade eden Sarvan, fuarlarda dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerle bir araya geldiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Sarvan, “14-15 Mayıs tarihleri arasında Teksas Houston George R. Brown Convention Center’da güneş enerjisi çözümlerimizi sergiledik. Aynı şekilde 15-17 Mayıs tarihleri arasında da Bakü Expo Center'da gerçekleştirilen 17. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı'nda da yerimizi aldık ve tarım sektörüne yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimizi ziyaretçilerimizle bir araya getirdik. Her iki fuar da güzel ve verimli geçti” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ GÜNEŞ PANELLERİMİZİ SERGİLEDİK

Sarvan, fuarlarda ziyaretçilere güneş enerjisi çözümleri, yeni teknolojileri ve sürdürülebilir enerji projeleri hakkında bilgiler verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: “Fuarlarda yerli ve milli olan güneş panellerimizi sergiledik. CW Enerji olarak, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya pazarında yer alabileceğini gösteriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Fuarlar, küresel ölçekte bağlantılar kurmamıza ve yeni pazarlar yaratmamız adına önemli bir yere sahip. Bu nedenle fuarlar aracılığıyla güneş enerjisi çözümlerimizi dünya genelinde paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

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