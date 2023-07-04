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CW Enerji çatıları güneşle buluşturarak karbon salınımının önüne geçiyor

GÜNDEM 04.07.2023, 10:34
CW Enerji çatıları güneşle buluşturarak karbon salınımının önüne geçiyor

CW Enerji, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için fabrika çatılarını güneş enerji santrali ile donatmayı sürdürüyor. Şirket, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 4645,56 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yarınlara temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda temiz ve doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin farklı illerindeki hizmet noktalarımızda güneş enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çözümler sunuyoruz. Fabrikalardan otellere, hastanelerden akaryakıt istasyonlarına kadar birçok yerde CW Enerji panelleri ile güneşten elektrik üretimine katkı sağlıyoruz. Güneş sayesinde çevreye zarar vermeden, ekonomiye katkıda bulunarak elektrik üretmek mümkün. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, karbon salınımını önlemede büyük fayda sağlıyor.” dedi.

Firmaların güneş enerji santrali kurarak karbon salınımını azaltacak çevre dostu bir teknoloji kullandıklarını dile getiren Yılmaz, aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe katkı sağlandığını kaydetti.

Ürettikleri güneş enerji panelleri ile çatıların süslendiğini ifade eden Yılmaz, “Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 4.645,56 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumu tamamladık. Firma güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 2 milyon 183 bin kilogram karbon salınımının önüne geçecek ve aynı zamanda temiz bir doğaya katkı sağlayarak yılda ortalama yaklaşık 330 adet ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Bir firmayı daha güneş enerji santrali ile tanıştırdığımız için mutlu ve gururluyuz. Yaptığımız iş birlikleri ile ülkemizin dört bir yanında çatıları GES ile donatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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