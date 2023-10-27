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Cumhuriyet’in asırlık öyküsüne hatıra banknot

GÜNDEM 27.10.2023, 16:28
Cumhuriyet’in asırlık öyküsüne hatıra banknot

Türkiye’nin asırlık başarı serüveni, Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan hatıra banknotlara ilham oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları, benzersiz bir “hatıra” ile taçlanıyor. İlhamını Türkiye’nin kuruluş mirası ve asırlık başarı serüveninden  alan bir hatıra banknot koleksiyonu hazırlandı.

Koleksiyon, değerli anılar ve deneyimlerden sanatsal tasarımlarıyla eşsiz koleksiyonlar oluşturan Hollandalı One Banknote şirketi ile kurumsal teknoloji alanında özgün projeler üreten MaxGrey iş birliğiyle ortaya çıkarıldı.

Koleksiyonun içeriğindeki banknotlar, Türk ulusunun cumhuriyetle geçen 100 yıllık yükseliş hikayesini, “cumhuriyet”, “demokrasi”, “liberalizm” ve “ilerleme”  şeklinde başlıklandırılan dört ayrı dönemde ele alarak görselleştirildi.

100 yıllık Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarını sanatsal ifadelerle bir araya gertiren bu özel banknotlar, asırlık mirasa duyulan gururun gelecek nesillere taşınmasına vesile olacak.

Sınırlı sayıda basılan banknotların her biri, eşsiz bir seri numarasına sahip. Banknotlar, Avrupa Birliği’nin para basımı için çalıştığı, dünyanın en yüksek kaliteli banknot üretimi yapan darphanelerinden biri olan Royal Joh.Enschedé tarafından basıldı. Gerçek banknotlarda bulunan tüm güvenlik özelliklerine ve kalite seviyesine sahip bu banknotlar, filigran, tifdruk, gravür, gizli UV desenleri ve mor ışıkla aktive olan desenler barındırıyor. Böylece, ele alındığında yeni basılmış gerçek para hissiyatını almak mümkün olabiliyor.

Koleksiyon, ayrıca, Cumhuriyet’in 100. yılına özel, özgün ve prestijli bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenek niteliğinde.

4’lü set  şeklinde satışa sunulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Hatıra Banknot Koleksiyonu lansmana özel fiyatıyla, KDV dahil 923 TL’ye PTTAvm.com’dan ve İstanbul Sirkeci’de bulunan PTT Büyük Postane’den satın alınabiliyor.

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