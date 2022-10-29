Cumhuriyetin 99'uncu yılı İzmir Çiğli’de coşkuyla kutlandı

İzmir'in Çiğli Belediyesi, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği konser, meşaleli yürüyüş, tiyatro gösterimi ve çeşitli sportif etkinlikler ile kutlandı. Binlerce yurttaşın katılım gösterdiği etkinlikler şölen havasında geçti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe protokolünün katılım gösterdiği Cumhuriyet Resepsiyonu ile başladı. Aynı gün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Kutlamalar, Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler ile devam etti. Meydanda kurulan Cumhuriyet Kermesi, Çiğli başta olmak üzere birçok ilçeden misafirlere kapılarını açtı. Çiğli Belediyesi kursiyerleri ile kadın kooperatifleri üyelerinin el emeğiyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kasaplar Meydanındaki kutlamalar her yaştan vatandaşın katıldığı Tavla ve Dama Turnuvası ile sona erdi.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda sahnelenen “Seni Anlatabilmek” isimli tiyatro oyunu ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı zaferi unutulmadı.

SUZAN KARDEŞ KEYFİ

Kutlamalar 28 Ekim Cuma günü Süper Menlissa Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü ile sürdü. Binlerce yurttaşın bayrak ve meşalelerle katılım gösterdiği yürüyüş Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden başlayarak konser alanında sona erdi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sanatçı Suzan Kardeş’in sahne aldığı konser ile zirve yaptı. Binlerce Cumhuriyet sevdalısı Türk müziğinin sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi.

Cumhuriyetin 99. yılına yakışır bir kutlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Cumhuriyet Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladık. Dolu dolu bir programla hem tarihimizi ve Milli Mücadele kahramanlarımızı andık hem de millet olarak en değerli kazanımımız olan Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü doyasıya kutladık. Çiğli dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetten yana olmaya devam edecek. Her etkinliğimizde bizlerle birlikte olan Cumhuriyeti benimsemiş, onu yaşayan ve yaşatmak arzusunu taşıyan yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.