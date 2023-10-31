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Cumhuriyetin 100'üncü yılına Kayseri Talas damgası

GÜNDEM 31.10.2023, 08:45
Cumhuriyetin 100'üncü yılına Kayseri Talas damgası

Talas Belediyesi, düzenlediği birbirinden özel programlarla Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerine damga vurdu. Yaklaşık 2 aydır temel atmadan açılışa, konserden yarışma ve sinema gösterimlerine kadar 20’ye yakın etkinlik düzenleyen Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı akşamına da bayram korteji ve dünyanın en büyük bayrağını açarak damga vurdu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahalle Meydanı önünde vosvos araçlar, motosikletler ve iki katlı üstü açık tur otobüsüyle başlayan kortej ve Yamaç Paraşatü İniş Alanı’nda açılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı ile bayram coşkusu zirveye çıktı.

KUTLAMALAR MEVLANA MEYDANINDA BAŞLADI

Festival Talas 100. Yıl etkinleri kapsamında düzenlenen programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu 7’den 70’e herkesi sardı. Bayram programları ilk olarak kısa süre önce yeniden düzenlenerek hizmete giren Mevlana Meydanında başladı. Burada vosvos araçlar, motosikletler ve vatandaşların yer aldığı programda iki katlı üstü açık gezi otobüsünden çalınan 100. Yıl Marşı ile diğer marşlarla milli ve manevi duygular tavan yaptı.

BAYRAM KONVOYUYLA COŞKU

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı programda önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından meşalelerle yer gök kırmızı beyaza büründü. Daha sonra Başkan Yalçın konvoy eşliğinde gezi otobüsüyle Talaslıları selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Konvoy ile Yamaç Paraşütü İniş Alanına gelen Başkan Yalçın, alandakilerle birlikte ellerinde meşalelerle fener alayı yürüyüşü yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI GURURU

Daha sonra buradaki vatandaşlara hitap eden Başkan Yalçın, “Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hiç şüphesiz gençlik, vatandaşlık ve insanlık da bizde. Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bizim için en büyük gururdur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle vatandaşlarımızla nice yüzyıllara kavuşalım. Emanetimize aldığımız bu cumhuriyetimizi daha ileriye götürmek Türkiye’de ve dünyada önemli makamlarda yönetici olmak, Türkiye’nin gözüne bakılan bir ülke olma yolunda hizmet etme azminde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Burada açtığımız dünyanın en büyük Türk Bayrağı kıyamete kadar bizim sembolümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

“GELECEK YÜZYIL BİZİM OLACAK”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Dünyanın en şanslı milletiyiz. Birincisi her türlü güzellikleri barındıran, tarihin beşiği mükemmel bir ülkemiz var. Aynı zamanda muhteşem bir millete sahibiz. Atatürk gibi bir lidere sahibiz. İnşallah gelecek yüzyıl bizlerin yüzyılı olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez ile protokol üyeleri sahnede ellerinde Türk Bayraklarını dalgalandırarak vatandaşların bayramlarını kutladı.

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