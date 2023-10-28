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Cumhuriyet sonsuza dek yaşasın

GÜNDEM 28.10.2023, 16:15
Cumhuriyet sonsuza dek yaşasın

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Cumhuriyetimizin 100. yaşını 29 Ekim 1923 ruhuyla kutladığını, ikinci yüzyıla adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı NihanAlpay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ulusça çok büyük fedakârlıklar verilerek milli mücadele sonrası elde edilen bağımsızlığımızın sembolü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en değerli armağanın “Cumhuriyet” olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyet’in; bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, laiklik, din, dil, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet farkı gözetilmeden insanın özgürleşmesi, ümmetten millete geçiş, bağnazlığa, gericiliğe, tutuculuğa karşı aydınlık, barış, sevgi, hukuk, adalet, Türk milletini çağdaş değerlerle donatmak olduğuna dikkati çeken Alpay, “Bu ilkeleri savunmanın, yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın temel sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, 28 yıldır bu değerleri geleceğe taşıyan çocuklarımıza destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ

Alpay, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” deyişinden hareketle, gençlerin

yanında olacaklarını destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da çocuklarımıza, gençlerimize, düşünce ve ifade özgürlüğünün yok edildiği, yaşam haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı karanlık bir gelecek bırakmamaya kararlıyız. Hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurucu değerlerini sonsuza dek yaşatacağız. 

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutluyor, Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalmasını diliyoruz.

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