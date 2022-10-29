Cumhuriyet meşalesi Kozan'da yandı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü nedeniyle Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde gerçekleştirdiği kutlamalar Kozan’da da büyük coşkuyla yapıldı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Millet İttifakı’na mensup siyasiler ve çok sayıda Kozanlı’nın katıldığı kutlamalar meşaleli yürüyüşle başladı. Göç Yolu Bulvarı’nda başlayan meşaleli yürüyüş, Kozanlı Devrim Şehidi Mustafa Kubilay Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda Adanalı sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Konser öncesi Kozanlılara hitap eden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ne denli büyük bir lider olduğunu dile getiren Başkan Zeydan Karalar, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Kozanlılar. Mustafa Kemal Atatürk büyük askeri kahramanlıkların ardından Cumhuriyetimizi kurdu ve ülkeyi imar etti. Cumhuriyet birçok büyük sorunu çözdü. İnşallah 2. Yüzyılda toplumun her kesiminin sorunları çözülecek. Cumhuriyet kutlamalarının Kozan’da bu denli coşkuyla yapılıyor olması bizleri çok mutlu etti. 100. Yılda daha büyük kutlamaları daha büyük coşku ile hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Hoşçakalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın kardeşlerim” dedi.

Konuşmaların ardından Kozanlılar Haluk Levent’in şarkılarıyla coştu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.