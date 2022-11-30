Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın katıldığı toplantı, 3 saat sürdü.

Toplantı ardından yapılan yazılı açıklamada Kurul üyeleri, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunduğu, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye'nin tüm illerinde, milletin farklı kesimlerinin özellikle de gençlerin, "Türkiye Yüzyılı" beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığı’nı kazanarak hem Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.