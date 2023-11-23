Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Konya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyarette ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni gezerek merkezle ilgili Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde yaptığı hizmetleri ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi paylaşan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı Konya’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Başkan Altay’ın “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’ye model olduğunu ifade etti. Konya’nın gelişimi için gösterdiği emek ve gayretlerden dolayı Başkan Altay’ı tebrik eden Yılmaz, çalışmalarında kolaylıklar diledi.