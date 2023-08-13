Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Nurdağı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nurdağı’nda yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibini tebrik ederek “Ne kadar yoğun gayret sarf ettiklerini daha önce de gördüğüm gibi şimdi de gördüm. Kolay değil bu ağır yükü omuzlamak” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

AFAD Koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi alan Yılmaz, toplantı sonrası inşası süren kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceledi.

YILMAZ: GAZİANTEP YEREL YÖNETİMLER KONUSUNDA ŞANSLI İLLERDEN BİR TANESİ

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, merkezi idare kuruluşlarına olabildiğince belediyelere destek olma konusunda telkinlerde bulunduklarını söyleyerek, yerel yönetimlerin çok gayret ettiğini belirterek, "Gaziantep bu anlamda şanslı illerden bir tanesi. Bazı bölgelerimizde belediye hizmetleri noktasında tam olarak maalesef yeterli çalışma göremeyebiliyoruz. Çünkü belediye de bir anlamda depremzede konumuna geliyor. Dolayısıyla belediyelerin yapmaları gerekenler doğrultusunda merkezi idare olarak, hükümet olarak elimizden gelen gayreti yine sarf ediyoruz" dedi.

EKİM AYI İTİBARİYLE, NURDAĞI VE İSLAHİYE’DE YAPIMI BİTECEK KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Bilgilendirme toplantısında acil yapılması gerekenler ve geleceğe dönük çalışmaları gözden geçirdiklerini aktaran Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

“Gaziantep genelinde 19 bin konutun ihalesi yapılmış durumda ve hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı itibariyle Nurdağı ve İslahiye’de bazı konutlar bitmiş olacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız hesaplarımıza göre 762 milyar lira olacak. Yerel yönetimler ve diğer kurumların harcamalarıyla 1 trilyona yakın kaynak harcanacak.”

Bu arada Cumhurbaşkanı Yılmaz konuşmasının son bölümünde afetin oluşturduğu ağır yükün altından millet olarak kalkılması gerektiği ve farkındalığın devam etmesinin önemini vurgulayarak, “Geleceğe dönük olarak da krizleri yönetmemek için riskleri daha iyi yönetmemiz lazım. Riskli alanlarda daha hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamamız lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları var. Meclisi'mize bazı yeni düzenleme önerileri de gelecek. Daha hızlı şekilde kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Afetlerden önce bu işleri yapmamız insani ve ekonomik olarak da çok daha düşük maliyetlerle gerçekleşiyor. Bütün kesimlerin desteğiyle deprem riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Nurdağı ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.