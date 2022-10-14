Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri gelsin hizmet nasıl yapılır görsünler" dedi.MALATYA (İGFA) - Çeşitli temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

Malatya’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı.

Malatya’da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaktayız.Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet belediyeciliğinde, katılımcı belediyecilikte, sosyal belediyecilikte, yeşili ve çevreyi koruyan belediyecilik ve kültürel belediyecilik alanlarında da hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’ya çok büyük hizmetler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili Belediyelerde çözüm üreten belediyecilik, gönül belediyeciliği yapıldığının altını çizdi. "Sayın Başkan yapılan hizmetleri sadece başlıklar halinde ifade etti" diyen Oktay, "Basınımızın da yanında şunu da teklif edebiliriz; İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmetağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çeşitli hediyeler takdim etti.