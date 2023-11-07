Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen hizmetlerin açılışını yapmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.MALATYA (İGFA) - Malatya’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, değerli hemşehrimiz, gururumuz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyefendiyi şehrimizde görmekten, ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Malatya’nın tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, Malatya’yı küllerinden yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Gürkan, bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine sürekli destek verdiklerini ve katkı sunduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sunan ve destek verenlere hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ekonomi Koordinatörü Ahmet Oğuz Sarıca, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları,Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile STK Temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a çeşitli hediyeler takdim etti.