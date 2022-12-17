Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi inceleme temas ve toplu açılış törenine üzere Mardin'e geliyorŞehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda topluluğa açılış törenine katılmak üzere Mardin'e gelerek vatandaşlara hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin Derik ovası sulaması Midyat Nusaybin yolu Ömerli ve Dargeçit doğalgaz verme ve tamamlanan diğer yatırım ve projelerinin açılışlarını gerçekleştirecek
Mardin'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Mardin'e klan yatırımların yanı sıra çeşitli müjdeleri de vermesi bekleniyor.
Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra Mardin Valiliği ziyareti k Parti İl başkanlığı binası açılışı gençlerle ve sanat önderleri ile de buluşması bekleniyor
Cumhurbaşkanının Mardin'deki toplu açılış töreni programı verilen frekanslarla birçok kanaldan yayınlanacak
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|1. Fenerbahçe
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|2. Galatasaray
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|3. Adana Demirspor
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|4. Konyaspor
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|5. Başakşehir
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|6. Kayserispor
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|7. Trabzonspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Rizespor
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|6. Keçiörengücü
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|7. Boluspor
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|8. Bandırmaspor
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|10. Manisa FK
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|11. Sakaryaspor
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|22
|12. Altay
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|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|17
|17
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
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|7
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|1. Arsenal
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|2. M.City
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|32
|3. Newcastle
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|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
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|26
|6. Liverpool
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|7. Brighton
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|8. Chelsea
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|9. Fulham
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|19
|10. Brentford
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|11. Crystal Palace
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|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
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|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
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|14
|17. Everton
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|18. Nottingham Forest
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|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
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|Takımlar
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|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
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|10. Valencia
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|11. Mallorca
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|12. Real Valladolid
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|13. Girona
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|14. Almeria
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|15. Getafe
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|16. Espanyol
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|19. Cadiz
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