Cumhurbaşkanı'nın Macaristan ziyaretinde Edirne'den bir isim

AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan’da gerçekleştirdiği toplantıda yer aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde yer aldı.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 6’ncı Toplantısı Vesilesiyle Budapeşte Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Gündoğdu, "'Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır'sözünü her daim gençlere verdiği önemle bizlere hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu imkanda her daim desteği olan Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan başkanıma sonsuz teşekkür ederim" dedi.