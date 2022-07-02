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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa mitingi ertelendi
GÜNDEM 02.07.2022, 11:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi, ileri bir tarihe ertelendi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi, ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir” açıklamasını yaptı.
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