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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Togg' paylaşımı
GÜNDEM 07.08.2022, 17:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.
Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1556246449352065025
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