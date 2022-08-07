Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Togg' paylaşımı

GÜNDEM 07.08.2022, 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1556246449352065025

Yorumlar (0)
30
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
İmsak 04:17
Güneş 05:59
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:21
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Beşiktaş 1 3
3. Gaziantep FK 1 1
4. Sivasspor 1 1
5. Adana Demirspor 0 0
6. Alanyaspor 0 0
7. Ankaragücü 0 0
8. Antalyaspor 0 0
9. Karagümrük 0 0
10. Fenerbahçe 0 0
11. Galatasaray 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. Kayserispor 1 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Brighton 1 3
6. Leeds United 1 3
7. Chelsea 1 3
8. Brentford 1 1
9. Fulham 1 1
10. Leicester City 1 1
11. Liverpool 1 1
12. M.City 0 0
13. West Ham United 0 0
14. M. United 1 0
15. Wolverhampton Wanderers 1 0
16. Everton 1 0
17. Aston Villa 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Nottingham Forest 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0