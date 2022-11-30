Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.