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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine taziye
GÜNDEM 30.11.2022, 11:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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