Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam âleminin m- übarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."