Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Pençe-Kilit' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi’nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.

Millî Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak şehit aileleriyle hemhâl olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurguladı.