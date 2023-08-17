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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki şehit ailesine taziye
GÜNDEM 17.08.2023, 13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Sanalp ile Güngör’ün ailelerine taziyelerini iletti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Yusuf Çağatay Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Burak Can Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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