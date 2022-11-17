Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından G20 Liderler Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1592982086377504769