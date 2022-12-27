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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Erzurum' paylaşımı
GÜNDEM 27.12.2022, 09:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hafta sonu toplu açılış törenine katıldığı Erzurum'a ilişkin video paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya hesabından videolu “Erzurum” paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TikTok hesabından "Alem senin aşığın Erzurum" etiketiyle paylaştığı videoda, merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Erzurum'a gel" şarkısı eşliğinde kentteki programına ilişkin görüntüler yer aldı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1607059729485910017
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