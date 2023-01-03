Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını 'kadro şöleni'nde açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladı.

Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan, farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin kardeşimizle ailelerini bilfiil etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diledi.

Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreçlerinde yoğun çaba harcayan Çalışma Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niyet hayrolunca akıbetin de hayr olacağının en güzel, en somut örneklerinden biri sözleşmelilerin kadroya geçişi olmuştur. İnşallah hükümet olarak diğer çalışanlarımızla birlikte kamu personelimizin de yanında olmaya, sıkıntılarını özellikle çözmek suretiyle bu süreci devam ettirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Erdoğan, ayrıca son 20 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine ve terör örgütlerine karşı verilen mücadelede desteğini esirgemeyen Memur-Sen'e ayrıca teşekkür etti.

https://youtu.be/Wczrv0sJVl4