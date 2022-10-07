Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya’daki temaslarının ardından yurda döndüİSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.