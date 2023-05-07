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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükselişin lokomotifi yine İstanbul olacak

GÜNDEM 07.05.2023, 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükselişin lokomotifi yine İstanbul olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde halka hitap etti. 14 Mayıs'ta gençlerimiz tercihlerini doğrudan yana kullanmalı diyerek "Türkiye Yüzyılını kuracağız" mesajını verdi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılının yükselişinin lokomotifinin yine İstanbul olacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ni İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapılan mitingte "Türkiye Sana Emanet" vurgusu yapıldı.

İstanbul Milletvekillerinin tanıtımlarının yapıldığı miting alanına ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinginden halka seslendi.  Miting alanındaki resmi rakamlarla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu söyledi.

İSTANBUL'U AŞKLA SEVDİK

İstanbul'a sevgisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul. Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik" diye konuştu.

https://youtu.be/f2SSnjZ2YDo

CEVABI DÜNYAYA SİZ VERECEKSİNİZ

"Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük" diyen Erdoğan, "Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. İstanbul 'tamam' derse bu iş biter. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz. Şimdi öyle bir ses verin ki, bu üle için hesap yapanların yüzü düşsün" dedi.

Gezi olaylarında İstanbul'un sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazılar. Bunlar kim? Bunlar CHP ve yandaşlar!" diyen Erdoğan, "İstanbul, İzmir bunlardan çok çekti. Onlar da emekli edilecek 2024 yılında da gereken ders verecek" dedi.

"YENİ KONUTLAR YAPILIYOR"

"6 Şubat'ta tarihimizin en çok can kaybı ve en ağır yıkımına yol açan bir değremle karşılaştık" diyen Erdoğan, "3 ayda yıkıntıları kaldırıp, yeni konutların inşaasına başladık. Köy evlerini bayramda teslim ettik" dedi.

"HERKES KENDİSİNE VERİLEN ROLÜ OYNUYOR"

"Masanın üstüne altında kimler var hepsi birbirine karışmış" diyerek muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Erdoğan gitmeli' diye küresel kampanya başlatanlar bunları aynı kaba doldurup kaynatanlardır. CHP LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? İyi Parti LGBT'ci mi? Masanın diğerleri bunlara 'hayır' diyor mu? AK Parti ve MHP asla LGBT'ci olmadı ve olmayacak. Cumhur İttifakı LGBT'ci olmayacak. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kapalı kapılar ardında görüşüp konuşuyorlar. Maalesef herkes kendisine verilen rolü oynuyorlar" dedi.

Erdoğan konuşmasında gençlere yönelik de vurgularda bulundu:

"Bu ülkede hiçbir gencimiz gelecek kaygısı çekmeyecek. Her bir gencimizin üretimde olabilmesi için gerekeni yapıyoruz. Ulaşımdan, enerjiye verdiğimiz her müjde gençlerimizin geleceğine yakılmış ışıktır. Gençlerimize pek çok konuda maddi kaygı vereceğiz. Ülkemizde her hanede bir çalışan olmasına gayret edeceğiz. Hiçbir ailenin gelir seviyesinin belli rakamın altına düşmemesini sağlayacağız. Kendi işini kurmak isteyen gencimize istediği alanda hibe desteği vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 150 bin lira faizsiz, 2 yıl ödemesiz kredi vereceğiz. Üniversiteye giden her gencimize bilgisayar ve telefon alma hakkı tanıyacağız. Spor yapan gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için attıkları her adımda yanlarında olacağız. Esnek çalışma sistemini yaygınlaştırarak kendilerine zaman ayırabilecekleri ortam oluşturacağız. Gelin gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım. 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihlerini doğrudan yana kullanmaları şart".

 Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un emrine 812 milyar liralık kaynak verdik. Eğitimde 41 bin yeni derslik yaptık. 37 üniversite kurduk İstanbul'a. 28 bin 242 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza 30 milyar lira kaynak aktardık. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli 438 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Yarısı Bizden Kampanyası ile destek olacağız. 1,5 milyon riskli yapıyı dönüştüreceğiz. Rezerv alanların bir bölümü Kanal İstanbul proje alanının orada yer alacak. Şehrin yoğun bölümlerini rahatlatacağız.

ÜÇÜNCÜ TÜNEL GELİYOR....

Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız" diyerek yeni dönem İstanbul'a ilişkin projelerini de şöyle sıraladı:

BAY BAY KEMAL... HAYDİ, HAYDİ, HAYDİ...

"Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz. Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi.  Ayasofya’yı tekrar camiye dönüştürerek Fatih’in emanetine sahip çıktık. İstanbul’u Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılının yükselişinin lokomotifi de yine İstanbul olacak. Haftaya Pazar günü sandığa gidene kadar çok çalışıyoruz. Şimdi Kandil’dekilerin dini var mı? Kitabı var mı? Bunların ezanı var mı? İşte Bay Bay Kemal onları arkasına almış ne diyor? Haydi, haydi, haydi… Benim milletim de size haftaya Pazar ne diyecek. Ben size güveniyorum, size inanıyorum, size güveniyorum. Haftaya Pazar sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Biz yerliyiz, biz milliyiz ve biz vatanseveriz. Bunlara da vatanımızı böldürmeyeceğiz".

Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar yer aldı.

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