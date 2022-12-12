Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli yatırımlarımız sürecek

Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldiklerini belirterek, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce Savunma Sanayii'nde 56 firma varken, bugün aynı alanda bin 600'den fazla firmamız var" dedi.

"Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan arama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz" dedi. Erdoğan, yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planladıklarını kaydetti.

https://youtu.be/7ggwROfJiY4

VİZONTELE MUHALEFETİNİ KENDİ HALİNE BIRAKIYORUM

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak Togg'un tesisini üretime açtık. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarda da göreceğiz. Zamanında "Devrim Otomobillerini" engelleyenlere "Devrin Otomobili" ile verdik. Togg tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini, güçlü altyapısı sayesinde en az hasarla atlattığını ifade eden Cumhuırbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz megaprojelerimiz dahil hepsini sürdürdük" ddi.