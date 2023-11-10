Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının yetki tartışmasıyla ilgili konuştu... Hakem konumundayız

Beştepe'deki Atatürk'ü Anma programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi adımıyla ilgili de görüş belirterek, "Biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin zorlukları aşarak kalkınma yolculuğuna devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Atatürk'ü anma programında önemli mesajlar verdi.

Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini göreceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan ülkemizi muassır iyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, milli mücadele ruhuyla sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dün 'Gardırop Atatürkçüleri' bugün de 'sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir" dedi.