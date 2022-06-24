Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, büyük oranda yangının kontrol altına alındığını duyurdu.MUĞLA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yangın Kriz Merkezi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük orandan bu yangının kontrol altına alınmış durumda olduğunu belirterek, yangının sadece ufak bir bölgede devam ettiğini açıkladı.
15 uçak ve 46 helikopterin söndürme çalışmaların katıldığını, karadan ve havadan yapılan çalışmalarda, soğutma işlemlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müdahaleyle yangının daha da büyümesi engellendi. Yangında herhangi bir can kaybı veya kayıp bir vatandaşımız yok. Yangın bölgesinde 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi.
https://youtu.be/omGnoa2W3KA
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