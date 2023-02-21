Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli afet bölgesinde... Şehirlerdeki köyleri de ayağı kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün başladığı deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında bugün de Osmaniye ile Gaziantep'te incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden biri olan Osmaniye'nin ardından Gaziantep'e geçti.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İLK ETAPTA 70 BİN KÖY EVİ YAPIMINA BAŞLANIYOR

Tıpkı şehir merkezleri gibi köyleri de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedeflediklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayında 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere ilk etapta toplam 270 bin ailemizi ev sahibi yapmak için bismillah diyeceğiz" dedi.

Afet bölgelerindeki incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç içerisinde 1 milyon 123 bin binanın incelendiğini kaydeden Erdoğan, "139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladık. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Her iki konuda daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız" diye konuştu.