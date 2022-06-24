Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katıldı

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine saatler kala binlerce kişi Fatih Camii’ne akıt etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze namazına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Ustaosmanoğlu için "İlim sahibi bir önderimizi uğurluyoruz" dedi.

Erdoğan, 1965-66 yılllarında İsmailağa Camii'nde cuma namazlarına geldiğini ve buralarda Ustaosmanoğlu'nun sohbetlerine katıldığını da söyledi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1540289278814699520

Bu arada Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası cemaatin liderinin kim olacağı sorusunu yanıtlayan oğul Ustaosmanoğlu, yeni liderinin Hasan Efendi olarak anılan Hasan Kılıç'ın olacağını söyledi.