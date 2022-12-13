Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.ANKARA (İGFA)- Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iştirak edeceği Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi 14 Aralık Çarşamba günü Avaza'da gerçekleşecek.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımlar ele alınacak.

Mezkûr alanlarda iş birliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların da imzalanacağı zirve marjında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştirecek.