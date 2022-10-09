Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında gençlere güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında, beraber yürümek isteyen gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, "Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlere güveniyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu.

"Gençler, ben size inanıyorum, size güveniyorum" diyen Erdoğan, "Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor" dedi.

TÜGVA'nın verilen mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline geldiğine vurgu yapan Erdoğan, "Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler, TÜGVA'ya saldırıyorlar. Aradığımız şey milletimizin Malazgirt’ten bu güne coğrafyamıza bilek gücü ile ilmik ilmik okuduğu Türk değerlerimizdir. Aradığımız şey yeniden yükselişimizin göstergesi olan bu mücadelemizdir" dedi.

İnsanlığın tüm birikimi gibi demokrasiye de, özgürlüklere de, hak ve hukuka da hoşgörüye de sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bunu biz başarırız. Çünkü bu kavramlarla ifade edilen değerler tüm insanlığa aittir" diye konuştu.

https://youtu.be/6vEladaSNCM

"EN ÇOK SİZ GENÇLERE GÜVENİYORUZ"

"Bizimle beraber yürümek isteyen gençlerimize kollarımız sonuna kadar açıktır" diyen Erdoğan, "Bu salonu dolduran TÜGVA mensupları da gençlerime ulaşmada en önemli kanallarımızdandır. Yasin Börü gibi yavrularımızı Diyarbakır’da katledenleri biliyoruz. Onların kurtulması için can simidi atan Bay Kemal ve yandaşlarını da biliyoruz. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlere güveniyoruz. Karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023’ü bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.