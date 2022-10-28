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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nı açıkladı... Bu vizyonu birlikte oluşturalım

GÜNDEM 28.10.2022, 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nı açıkladı... Bu vizyonu birlikte oluşturalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini kamuoyu ile paylaştı. Vizyonun ilk hedefinin yeni anayasa olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz" dedi. Türkiye Yüzyılı Vizyonunu birlikte oluşturmaya davet eden Erdoğan, "Gelin; yüzümüzü hem Doğu'ya, hem Batı'ya ama asıl 'doğru'ya doğru dönelim" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Spor Salonu'nda görsel şölen eşliğinde yapılan sunumda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğuna ilişkin vizyon belgesini detaylı bir şekilde açıkladı.

Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve şükranla yad ederek başladı.

"20 YILDA AŞK İLE YÜRÜDÜK..."

Bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yanında olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık. Milletimizi hayallerine kavuşturduk" dedi.

https://youtu.be/mxLgVAG3MmI

"MİLLİ İRADEYİ GÜÇLENDİRDİK"

"Üretimi yaygınlaştırarak sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylıştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbelere zemin hazırlayan şartları ortadan kaldırdıklarını söyledi. Erdoğan, her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksikliklerini giderecek, ikinci asrın hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde 'Türkiye Yüzyılı' programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

"VİZYONUMUZUN İLK HEDEFİ YENİ ANAYASA OLACAK"

Vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül Darbesi Anayasası'nın raf ömrünün çoktan dolduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak yeni anayasayı hayata geçireceklerini ve bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Başı açık veya başı örtülü tüm kızların hanım, kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına almak bir anayasa değişkliği teklifi hazırladıklarını kaydeden Erdoğan, önümüzdeki hafta başörtüsü konusundaki anayasa teklifini de Meclis'e sunacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın kimlik siyaseti yerine birlik, kutuplaştırma yerine bütünleştirme, inkar yerine kucaklama siyasetini, devlet siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adı olduğunu söyledi.

TOGG BANTTAN İNİYOR, ENERJİDE YENİ MÜJDELER YOLDA

"Yerli otomobilimiz Togg'u yarın 29 Ekim'de banttan indiriyoruz" diyen Erdoğan, yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini paylaşacaklarını söyledi. Erdoğan, yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını azaltacaklarını kaydetti.

Seçim tarihine kadar paylaşacakları yeni projeler olacağını belirten Erdoğan, "Yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI GÜCÜN YÜZYILI"

Türkiye Yüzyılı'nın üretimin, dijitalin, iletişimin,i gücün, barışın yüzyılı olduğunu ifade eden Erdoğan, şefkatin ve gençlerin yüzyılı olduğunu belirtti.

Çağı yakalamaya çalışan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, istiklalini ve istikbalin yüzyılıdır. Bugün güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Türkiye için yeni projeler, yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz. Gerçek devrimler, reformlar, dönüşümler milletin özünden gelerek hayat bulacaktır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN AÇIK ÇAĞRI

"Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin" çağrısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturmaya davet etti. Erdoğan, "Gelin; yüzümüzü hem Doğu'ya, hem Batı'ya ama asıl 'doğru'ya doğru dönelim" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında sahneye Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de davet ederek, birliktelik pozu verdi.

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