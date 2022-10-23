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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi huzur adası yapmak için çalışıyoruz... Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

GÜNDEM 23.10.2022, 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi huzur adası yapmak için çalışıyoruz... Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da 140 projenin toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'yi huzur adası yapmak için çalıştıklarını beliren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak" dedi. Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin de müze olacağını söyledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 140 projenin toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır'da halka seslendi.

"Ah Diyarbakır’ın dili olsa da ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin nasıl emperyalistlerin kucağından hiç inmediğini anlatsa diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nutuklarını hak, hukuk, özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün, kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli Kürt lafı ederek Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının canı ve kanı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranların riyakarlıklarını anlatsa" diye konuştu.

BATI'YA EVLAT NÖBETİ TEPKİSİ!

"Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri dik durdu. Batı'nın insan hakları savunucuları nerede? Neden bir kere bile 'Diyarbakır anneleri' için yan yana gelmediler?"Diyarbakır’ın rengi baskı, zulüm, acı değildir; bugün yenilerinin açılışını yaptığımız üreten, istihdam eden fabrikalardır" diye konuştu.

Diyarbakır'ı bir kenarda bırakmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'ya ne yaptıysak doğu ve Güneydoğu'da da onu yaptık. Ayrımcılığa asla girmedik" dedi. Ülkemizi huzur adası yapmak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak" dedi.

Erdoğan, Diyarbakır'ın yeniden Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini söyledi.

https://youtu.be/vThjMto1Fvg

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın Diyarbakır'daki cezaevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrettiğini duyurdu.

Bakanlığın cezaevini tamamen boşalttığını belirten Erdoğan, "Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığı'mızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredildi" dedi. Devir teslimin nişanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, anahtar teslim edildi.

"ESERLERİMİZ GELECEĞE TUTULMUŞ IŞIKLAR"

Açılışı yapılan eserlerin Diyarbakır’ın geleceğine tutulmuş ışıklar olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Açılışını yapacağımız eserlerden biri şehrin trafiğinde rahatlama sağlayacak olan Diyarbakır-Güneybatı Çevre Yolu’dur. Uzunluğu 30 kilometreye yaklaşan, yatırım bedeli 1 milyar lirayı aşan bu yol, üzerindeki 3 köprüsü ve 3 köprülü kavşağıyla Şanlıurfa istikametinden Mardin istikametine olan trafiğin yükünü şehir içinden alacaktır. Hem sizlere, hem de bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak tüm araçlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı Çevreyolu’muzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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