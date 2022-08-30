Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye pek çok yerde oyun değiştirici rolde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında her sınıftan ve rütbeden askeri personelin ordumuz için kritik öneme sahip olduğu muhakkak olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bünyesinde ciddi bir temizlik yaptığını ifade eden Erdoğan, "Ordumuz sinsi yapıların yol açtığı tahribatla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusunda gücünü tüm dünyaya gösterdik. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir" dedi.

TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİ...

Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliğinin pek çok yerde oyun değiştirici işlev gördüğünü belirten Erdoğan, "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor. Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

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