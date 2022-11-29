Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde her yönden zirvedeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜROFEED'in genel kurulunda yaptığı konuşmada, hem turist sayısı, hem de turizm geliri bakımından Türkiye'nin zirveyi yaşadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu

"Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihiyle, tabiatıyla, gastronomisiyle, en önemlisi de insanıyla adeta dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahip olduğunu belirtti.

"Güneyimizdeki sahillerimiz bir başka güzeldir. Ege'mizin koyları bir başka güzeldir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmara'mızın kadim çağlardan beri süren cazibesi bir başka güzeldir. Karadeniz'imizin yeşili bir başka güzeldir. Doğu Anadolu'muzun kışı bir başka güzeldir. Güneydoğu Anadolu'muzun otantikliği bir başka güzeldir. İç Anadolu'muzun gizli hazineler bir başka güzeldir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bütün bölgeleri ve şehirleriyle turizm sektörünün gelişip büyümesine uygun olduğunu söyledi.

Dünyada turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde Türkiye'nin çeşitli sebeplerle süreci hep geriden takip ettiğini dile getiren Erdoğan, her alanda olduğu gibi turizmde de ilk büyük hareketliliğin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonraki dönemlerin istikrarsız ortamında yavaşlayan turizm yatırımlarının AK Parti hükûmetleriyle yeniden hız kazandığını bildirdi.

https://youtu.be/98TYEArjctE

Her ne kadar küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Turist başına gecelik harcamanın 1000 dolara yaklaşması, verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığının işaretidir. Türkiye'nin 2021'de dünyada turist sayısında dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmiş olması bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına tesisleşme ve yeni yatırımlara da dikkati çekti.

Sahip olunan bakanlık belgeli 4 bin 768 konaklama tesisi ve 1 milyon 85 bin yatak kapasitesini yeni yatırımlarla takviye ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 binin, yatak kapasitemiz 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. Dünyada giderek önem kazanan, çevreye duyarlı yani yeşil yıldızlı tesis sayımız da hızla artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tüm yatırımcıları, işletmecileri ve çalışanlarıyla şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

Geleneksel misafirperverliğini modern işletmecilik anlayışıyla harmanlayan Türkiye'yi turizmde bir dünya markası haline getiren herkese şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece turizm sektöründe, halihazırda 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımların sürmesinin gerçeğin ifadesi olduğunu kaydetti.

"GÜCÜMÜZÜN FARKINA, GİDEREK DAHA ÇOK VARIYORUZ"

İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a, İzmir'den Mardin'e Çanakkale'den Hatay'a pek çok şehrin başlı başına birer turizm değeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Adana, Erzurum, Trabzon, Konya'yı saymıyorum. Turizm sektöründeki gücümüzün farkına, giderek daha çok varıyoruz. Sizler de mutlaka tespit etmişsinizdir." dedi.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, eskiden beri oynanan kirli bir oyunun hemen tekrar sahneye sürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunda kullanılan, darbecilerden teröristlere, ekonomik tetikçilerden beşinci kol elemanlarına kadar tüm aktörlerin, isimler değişse de aynı misyonla karşılarına çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yeniden siyasi istikrarsızlık, ekonomik geri kalmışlık, sosyal çatışma, vizyonsuz yönetim bataklığına sürüklemek isteyenlerin bugün de boş durmadığına dikkati çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre programa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da katılırken, Çorabatır, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.