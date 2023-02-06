Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin, 1939 Erzincan depreminden sonra en büyük felaket olduğunu belirterek, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu bildirdi. Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili can kaybının nereye yükseleceğini bilemediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - AFAD, saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezi ve 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depremin şiddetini 7,7 olarak güncellemesi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nden açıklama yaptı.

Bugün yaşanan depremin son bir asırda yaşanılan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini belirterek, gerek bölge, gerek Ankara'daki arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

10 ilde 9 bin personelin arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilemiyoruz" dedi.

"ŞU AN İÇİN CAN KAYBI 912... NEREYE YÜKSELECEĞİNİ BİLEMİYORUZ"

An itibariyle 912 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 bin 385 yaralımız var. 2 bin 818 binamız yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarıldı. 45 ülke yardım talebinde bulundu. Can kaybının nereye yükseleceğini bilemiyoruz. Tüm kurumlarımız seferber edildi" diye konuştu.

"10 İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLARI 10 VALİ DAHA GÖREVLENDİRİLDİ"

Suriye’nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşandığını belirten Erdoğan, "Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları derhal seferber etmiştir. 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet konusunda eğitimi olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır" dedi.

https://youtu.be/9fUY13IBN7Y