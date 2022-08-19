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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM üyelerini kabul etti

GÜNDEM 19.08.2022, 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

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