Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.