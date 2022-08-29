Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifleri sayısını 3 bine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 300 tane Tarım Kredi Kooperatifleri'ne market sayısını süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkartacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete kazandırdıkları eser ve hizmetlerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerde, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Tarım Kredi Kooperatifleri'yle vatandaşlara daha ucuza ürünler satmaya başladıklarını ve artarak devam edeceğini kaydetti. "Bin 300 adet marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkartacağız ve benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor. İnşallah yılbaşından sonra, aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi kardeşlerim, biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Üretim ve tedarik kanallarındaki bozulmayı, finans alanındaki dalgalanmayı, işsizlikle birlikte sosyal çalkantılar izlemeye başladığında hepsinin de nasıl çaresizce sağa sola yalpaladığını göreceğiz. Biz ise kimi küçük sarsıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadan, istikameti bozmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.