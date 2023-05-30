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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi geriye sardırmanın faydası yok!

GÜNDEM 30.05.2023, 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi geriye sardırmanın faydası yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan,  81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamızın tamamının 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer Alperen olarak gördüklerini belirterek, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine teşekkür etti.

"Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile beraber tanıştırdık. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51,5 milyonun üzerine beraber çıkardık" diye konuştu.

Seçimleri, "Bir kader seçimi" olarak nitelendiren Erdoğan, "Son dönemde siyasi şantaj olarak vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" mesajını verdi.

"AFET BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte şimdi gündemimizdeki esas konulara yoğunlaşabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzede kardeşlerimize yönelik bu rezillikleri bu linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız" dedi.

Ne sebeple olursa olsun afetzedelerin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Afetin yıktığı tüm şehirlerimizi eskisinden daha görkemli, daha güvenli şekilde en kısa sürede inşallah yeniden ayağı kaldırıyoruz, ayağa kaldıracağız. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde her şey gibi ticari hayatta şüphesiz olumsuz etkilendi. Faaliyete geçen 13 bine yakın iş yerimizle buradaki ticareti yeniden hep beraber canlandıracağız" diye konuştu.

"VAZİFEMİZ; YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK VE YENİ HEDEFLER KOYMAKTIR"

Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası olmadığını ifade eden Erdoğan, "Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız. Yeni şeyler söylemek lazım. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine yeni şeyler söylemek, ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır. Bu süreçte kimin ne yaptığını, nerede pozisyon aldığını hafızamıza kaydedeceğiz. Muhalefetin, halkımızı aşağılayan, gerilimi körükleyen eski söylemlerini bir an önce terk etmesi gerekiyor" dedi.

Erdoğan, Kabine oluşumu sonrasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her alanda birliğimizi güçlü şekilde devam ettireceğimize inançlarının tam olduğunu söyledi.

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