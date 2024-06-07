Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, kültür ve birikimi merkeze aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım programında yaptığı konuşmada, Maarif Modeli'nin milletin tarihini, kültürünü, değerlerini, birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili yaptığı değerlendirmede modelin uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşıdığını ifade etti.

"Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin millî, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan; dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmelerini hedefliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayışla evlatlarımızın kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı; çevreye, canlılara ve eşyalara değer katan Sosyal Sorumluluk Programı’nı eğitimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile öğrencilerimizi, yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önüne alan, onların öğrenme ihtiyaçlarına ve hızlarına uygun farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını önemli bir yenilik olarak hayata geçirdik" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı https://t.co/mIUke2E62X— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2024

Modelde ders içerikleriyle öğrenme becerileri ilişkilendirildiğinden artık öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmeleri daha da kolaylaşacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maarif Modeli’nde Türkçemiz bütün alanlarla irtibatlandırılmış, merkezî konuma oturtulmuş olacaktır. Müfredat içeriği bilim, teknoloji ve çevre ile bağlantılı bir yapı esas alınarak kurgulanmıştır. Tüm bu çalışmaların nihai gayesi, evlatlarımızı ruh, kalp ve beden bütünlüğünde ahlaklı, cesaretli, iradeli, üretken, merhametli, vatansever, sorgulayıcı, yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi demokrasiye, cumhuriyete, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan, hakka ve hukuka riayet eden bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Modelin hazırlıktan tekamül aşamasına kadar bütün safhalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.