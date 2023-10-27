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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM 27.10.2023, 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud arasındaki görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

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